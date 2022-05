Bon, eh bien, avec des Pape Ndiaye à l’éducation nationale, avec les Disney, Netflix et j’en passe à la sauce wokiste, notre devoir de contre-éducation sur internet et sur des réseaux parallèles n’en est que plus crucial.

Défi accepté. Plus vous abusez, plus on se renforcera.

— Julien Rochedy (@JRochedy) May 20, 2022