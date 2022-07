Lyon : Des policiers en civil en pleine interpellation échappent de peu au lynchage collectif place de La Guillotière (VIDÉO)

Incroyables images : des policiers en civil en pleine interpellation échappent de peu au lynchage collectif place de La Guillotiere à #Lyon.

Le @prefetrhone, la mairie @villedelyon et @GDarmanin ne contrôlent plus rien et les policiers sont envoyés au massacre ! pic.twitter.com/df3hNN3xoG

— Damien Rieu (@DamienRieu) July 21, 2022