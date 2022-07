Un exemple (parmi tant d’autres) de la tiers-mondisation du pays et du caractère nuisible des juges gauchistes

1. Petit thread déprimant sur la justice en France et la tiers-mondisation du pays… Hier matin, 9h00, je découvre ma voiture soulevée par un cric, la carrosserie dégradée, au pied de mon immeuble en plein Paris. Que s’est-il passé ? 🧐🧐🧐 pic.twitter.com/h78sn1iqtE

2. Je tombe dans un abîme de perplexité : qui vole les roues d’occasion d’une vieille Prius en plein Paris ? Recherches effectuées : l’objectif était le pot catalytique qui contient des métaux rares… les margoulins soulèvent votre auto et découpent le pot à la disqueuse…

4. 11h : appel du comico de la Goutte d’or : « Les individus qui ont dégradé votre véhicule ont été pris en flag, pouvez-venir déposer plainte ? ». Je quitte mon travail, 1 heure de trajet, pour me rendre dans cette enclave d’ordre au milieu des crackeux et faux mineurs isolés.

5. Bingo : ce sont des géorgiens. Trois. Le plus jeune a avoué. Le gardien de la paix semble réjoui : enfin une affaire qui déroule. Il n’a pas le temps de prendre ma plainte mais nous prenons rv pour le lendemain : ravis de botter le cul de pseudo réfugiés – vrais malfrats.

6. Les géorgiens, champions 2019 du statut de réfugiés ! Totalement bidon car c’est un pays très sûr (& très beau), mais comme les OQTF ne sont pas appliquées, ils restent. Et vivent de trafics tout en profitant de la générosité suicidaire de la France : https://t.co/8o9YLCWdbr

7. Après le comico, je déjeune dans un couscous de la rue et papote avec des VTC : tous ont subi une dégradation de leur véhicule le mois dernier. Ils sont lassés. Tous d’origine immigrée, ils sont les premiers à vouloir dégager les étrangers délinquants.

8. Les chibanis ne me laissent aucun espoir : « ti verra, ils siront rilachés ». Un zombie, en slip, supplie à genoux pour sa dose. Un homme adipeux lui jette des pièces avec violence. Les poubelles jonchent la rue… une rue aux jolis immeubles avec le Sacré Cœur pour cadre.

9. 16h00 : fin de partie. Le policier me laisse un message désolé. « J’ai eu le magistrat au téléphone et il a décidé de libérer les 3 personnes qui ont dégradé votre véhicule ». Hein ? « Vous pouvez porter plainte pour votre assurance mais pour nous, ça ne sert plus à rien. »

— François de Voyer (@fdevoyer) July 21, 2022