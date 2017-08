Quartier de la Goutte d’Or à Paris : qui sont ces jeunes clandestins qui vivent dans la rue?

Plusieurs garçons âgés d’une quinzaine d’années vivent actuellement dans la rue, dans le quartier de la Goutte d’Or, dans le 18ème arrondissement de Paris. Venant le plus souvent du Maroc, ils disent passer leurs journées dans les laveries ou dans le square Alain Bashung et dormir le plus souvent dans les Autolib du quartier. S’ils se prétendent en bonne santé, la réalité est toute autre. Drogues, bagarres, vols… Leur quotidien inquiète certains habitants de la Goutte d’Or: “Je suis choqué de voir des mômes drogués toute la journée”, indique Rachid Arar, responsable d’une association de distribution de repas :