Emmanuel Macron sera-t-il en mesure d’être candidat ?

« Tout le monde à l’Élysée partage la conviction que le président sera réélu. Marine Le Pen ne capitalise sur rien et devient un problème pour son parti. La droite aura un candidat en dessous de 15 %, si elle n’en a pas deux », croit d’abord savoir un conseiller du chef de l’État, selon un Indiscret du Point. Et d’ajouter : « La vraie question est de savoir si le président sera en mesure d’être candidat. Des troubles sociaux suffisamment durables et puissants pourraient compromettre sa candidature. C’est le scénario redouté ».

Au mois de juin dernier, Le Figaro se faisait l’écho d’une rumeur : le locataire de l’Élysée aurait envisagé de présenter sa démission pour provoquer, « dans les semaines ou les mois à venir », une élection présidentielle anticipée. Objectif, selon le journal : prendre de court les concurrents du président. Contacté par Le Figaro, l’Élysée avait alors expliqué que « par principe, [il] n’écarte aucune hypothèse », mais que celle « de la démission n’a jamais été à l’ordre du jour ni même évoquée dans une réunion à l’Élysée ».

Source.