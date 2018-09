Depuis son ouverture en 1889, ses artistes, ses décors, ses costumes et ses musiques éblouissent les spectateurs. Aujourd’hui, le Moulin Rouge attire toujours des dizaines de milliers de visiteurs chaque année, attirés par ce symbole mythique de la “Belle Époque” parisienne. Direction les coulisses pour rencontrer ceux qui font perdurer cette institution. Un univers bouillonnant où se croisent des artistes et des artisans talentueux et passionnés :