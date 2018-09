Benoit Chaumont (“L’Effet Papillon”, Canal +) nous emmène en mer Egée, chez les moines orthodoxes du Mont Athos, l’une des plus vieilles républiques au monde, un territoire autonome de 360 km2, entre mer et montagne, où vivent 2 000 moines orthodoxes quasiment comme il y a 1 000 ans, en marge du monde et à l’heure byzantine. Le ton est parfois moqueur :