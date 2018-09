Les dirigeants européens peinent à s’accorder sur les sujets clés

Les apparences peuvent-être trompeuses, l’unité européenne paraît écornée. Les désaccords se multiplient tant sur la politique migratoire que sur la relance économique, la répartition des migrants, la sécurité intérieure, la taxation des GAFA, la réduction du CO2. On le voit, les points de divergence sont nombreux et bien réels même si aujourd’hui à Salzbourg tout le monde veut faire bonne figure et croire à l’unité de l’Union européenne :