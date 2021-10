Mon pâtissier me vend de l’industriel (ENQUÊTE)

Mon pâtissier me vend de l’industriel (ENQUÊTE)

Des produits industriels chez mon pâtissier de quartier ? C’est un tabou parmi les 30 000 boulangeries-pâtisseries de France. Un quart d’entre elles aurait recours à des entreprises industrielles pour faire leurs gâteaux. Ces commerçants achètent leurs fonds de tarte, leurs garnitures ou parfois même des gâteaux entiers chez ces groupes industriels et se gardent le plus souvent de le faire savoir à leurs clients. Il faut dire qu’en procédant de cette manière, ces boulangers-pâtissiers font de considérables économies de main d’oeuvre et de matières premières alors que leur économie est souvent fragile. Comment travaillent ces groupes qui fournissent votre pâtissier ? La qualité est-elle au rendez-vous ? Quelle est la riposte de certains pâtissiers pour mettre fin à ces pratiques cachées ?