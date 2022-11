La France pourrait produire autant de gaz que la Russie (Idriss Aberkane)

“La religion de l’enfermement a laissé place à celle du rationnement. Dans les deux cas, il s’agit de confisquer les droits fondamentaux et les libertés publiques sans aucun contrôle démocratique, au nom de la Science™ indiscutable. Mais comme pour l’enfermement, le rationnement n’est pas issu de la science, seulement de modèles qui ne déclarent jamais leurs hypothèses, spécialement pour convaincre les gens qu’il n’y a pas d’autre alternative. La Science™ est donc devenue le nouveau TINA (There Is No Alternative) de Margaret Thatcher pour imposer la soumission massive des peuples. Pire, pour déguiser ce rationnement qui est le nouvel enfermement, ils osent l’affubler du vertueux vocable “sobriété”, qu’ils n’ont jamais pratiqué de leur vie et sur lequel ils auront vomi aussi longtemps que Pierre Rabhi vivait.

Si les peuples veulent conserver leur souveraineté, ils doivent remplacer la religion du rationnement par la science de l’abondance. Dans cet épisode je vous montre quelles perspectives vertigineuses cette science offre à une souveraine République Maritime Française, et je vous apprends que quiconque prétend vous faire des prédictions Scientifiques™ sur la température, le niveau de la mer, ou l’Âge du Capitaine doit toujours être interrogé sur (toutes) ses hypothèses. Or plus un modèle est apocalyptique et confiscateur de libertés publiques, plus il cachera pudiquement ses hypothèses pour vous forcer à conclure : “The Science Is Clear”™ , qui est le nouveau “There Is No Alternative”.”