Le député LFI Louis Boyard obtient d’@rrêt sur image qu’une séquence évoquant son passé de vendeur de shit soit coupée et remplacée par une autre où il est tu…

“Invité sur notre plateau, le député Louis Boyard, interrogé sur son passé de dealer, a très mal vécu la séquence. Après avoir quitté notre studio, il est revenu et a demandé à notre présentateur du jour Daniel Schneidermann, de couper la séquence. Daniel lui a proposé de la tourner de nouveau et d’enlever la séquence initiale. Une décision prise sans demander l’assentiment de la rédaction ni de la rédaction en chef et qui appelle donc ce billet du médiateur.”

Source : @rrêt sur images