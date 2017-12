Clandestins : gros revirement du député LREM Sonia Krimi

C’était l’un des moments forts de la séance de questions au gouvernement, mardi 19 décembre, à l’Assemblée nationale. Le député La République en marche Sonia Krimi a pris la parole et a interrogé le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb sur le durcissement de la politique d’immigration en France. Et elle ne l’a pas fait tranquillement. “Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République. Le traitement du séjour irrégulier en France est devenu une angoisse pour les étrangers, les associations, les forces de police, les préfectures et les avocats”, a-t-elle lancé, sous les applaudissements des députés de… La France insoumise. Sauf qu’après avoir été franchement virulente avec le gouvernement, le député Sonia Krimi a bien changé de ton. Sur le plateau de “C à vous”, sur France 5 mardi soir, l’élue LREM de la Manche a nié tout début de fronde. Un peu plus tôt, au micro du Huffington Post, Sonia Krimi avait déjà été beaucoup plus aimable envers le gouvernement. “Je ne suis pas particulièrement inquiète, je souhaitais juste préciser… Depuis la campagne d’Emmanuel Macron, on était très clair sur le sujet.”