Clandestins : sujet virulent d’Arte contre Macron et Collomb, le “chien de garde”

« La France, terre d’asile et de cauchemar, tout dépend de la situation de ces Damnés de la Terre. Pour les réfugiés chassés par la guerre et la terreur, Emmanuel Macron a le coeur sur la main. Pour les autres, les migrants économiques, c’est la porte, l’expulsion, et son Ministre de l’Intérieur, un ex-socialiste, joue les chiens de garde. »

Source : Arte, lundi 18 décembre 2017, 19h45