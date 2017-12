“Piège à touristes”, “commerçants désagréables”… l’accueil du Mont Saint-Michel s’est dégradé

C’est l’un des sites touristiques les plus visités au monde et pourtant les conditions d’accueil y sont insatisfaisantes selon un rapport de la Chambre régionale des comptes et un autre du Conseil économique de la région Normandie. Pour atteindre l’abbaye par exemple, les visiteurs peuvent emprunter des navettes qui sont malheureusement bien souvent surchargées. “Je trouve que le Mont Saint-Michel est un peu un piège à touristes”, a estimé un de ces voyageurs mécontents. L’un des rapports pointe aussi du doigt l’attitude des commerçants, jugés souvent “désagréables”. “Lorsque vous faites des journées avec 5.000 jusqu’à 25.000 personnes…forcément, il y a une certaine lassitude”, se défend l’un de ces marchands. Une nouvelle gouvernance pour le site doit être mise en place pour mieux gérer le Mont Saint Michel et ses touristes :