Vu l’état dans lequel on est, autant partitioner le pays. On met les gauchistes et leurs immigrés adorés dans le même coin, les covidistes boomers flippés dans un autre, et tout ce qui a encore un peu de vie en soi ailleurs. La sécession a de l’avenir 🙌

— Julien Rochedy (@JRochedy) December 20, 2021