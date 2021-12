La région Auvergne – Rhône-Alpes (présidée par Laurent Wauquiez) cesse de financer l’ “école” extrémiste Sciences Po Grenoble

La droite commencerait-elle à comprendre le danger du wokisme ?

Il se passe quelque chose dans ce pays : la droite n’a (presque) plus peur de la gauche. Une première depuis un demi siècle. https://t.co/GDvd43ZJSP — Julien Rochedy (@JRochedy) December 21, 2021 Sciences Po Grenoble est depuis trop longtemps dans une dérive idéologique et communautariste inacceptable. Ce n’est pas ma conception de la République : la Région @auvergnerhalpes suspend donc tout financement et toute coopération avec l'établissement.https://t.co/WCvlE9zzSi — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) December 20, 2021

“Le conflit qui oppose Klaus Kinzler, professeur d’allemand et de civilisation allemande, à la direction de Sciences Po Grenoble prend une tournure politique. «Sciences Po Grenoble est depuis trop longtemps dans une dérive idéologique et communautariste. Ce n’est pas ma conception de la République, a écrit sur Twitter, lundi 20 décembre, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez. La Région suspend donc tout financement et toute coopération avec l’établissement». Sur Facebook, l’ancien président du parti Les Républicains a apporté son soutien à l’enseignant.

Le montant des subventions allouées par la région à l’établissement est d’environ 100.000 euros par an «hors investissement sur projets, selon l’exécutif» régional, rapporte l’AFP.” (Le Figaro)