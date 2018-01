Alexa, l’intelligence artificielle d’Amazon, a des idées anti-chrétiennes et pro-islam, socialio-marxistes et anti-nationalistes, pro-gender, pro-avortement

Lu sur Médias Presse Infos :

Amazon, le géant du net, commercialise des enceintes connectées équipées d’Alexa, l’intelligence artificielle vocale développée par le groupe. C’est un véritable assistant capable de vous parler, de vous donner des informations et même d’anticiper vos besoins. L’être humain se trouve ainsi connecté partout et tout le temps dans sa maison, si cela le tente.

Pour l’allumer il suffit de l’appeler : « Alexa » ! Et lorsque l’enceinte est connectée, elle entend tout, retient tout,… espionne tout…

L’IA répondra à presque toutes vos questions, vous donnera la météo, diffusera les flash infos à la demande, enregistrera votre liste de course, et pourra même faire vos recherches sur Wikipedia à votre place. Elle contrôlera à distance tous vos autres objets connectés : allumer ou éteindre votre éclairage (notamment les ampoules Philips HUE, par la voix), contrôler vos alarmes, votre chauffage … Elle s’occupera de votre compte bancaire et payera vos factures. Elle aura une conversation avec vous. Elle fera intégralement partie de votre quotidien comme un membre de la famille…

Et elle vous formatera selon la pensée unique. C’est la découverte faite par un blogueur américain, de la mouvance conservatrice. Dans une vidéo il démontre qu’en matière de religion et de politique Alexa a des idées anti-chrétiennes et pro-islam, socialio-marxistes et anti-nationalistes, pro-gender, pro-avortement, etc.

A la question « Qui est Jésus ? » cette Intelligence artificielle répond qu’il s’agit d’« un personnage de fantaisie ». En revanche Mahomet est un « prophète très sage ».

Et tout est du même tonneau !