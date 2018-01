“L’acharnement contre Donald Trump des deux côtés de l’Atlantique frise le ridicule”

admet le député européen MoDem Patricia Lalonde sur le HuffPost. “La peur et l’hystérie qui se sont emparé de la majorité des hommes politiques et des médias en Europe et aux US deviennent grotesques” ajoute-t-elle. “L’hystérie anti-Trump n’est-elle pas contre-productive ?” s’interroge le merdia suisse Migrosmagazine. “L’ancien ambassadeur François Nordmann dans Le Temps se dit frappé de « voir l’hystérie qui semble avoir saisi le monde politique suisse ». Sans compter que, comme la campagne américaine l’a montré, la trumpophobie épidermique profite surtout à… Trump.”