FN : contraste saisissant entre Marine et Marion

Quand elle est allée à New York, en janvier 2017, sa tante avait, elle, rencontré les pires difficultés pour créer des liens avec les républicains. A l’époque, on avait vu Marine Le Pen esseulée, buvant un café avec un intermédiaire au rez-de-chaussée de la Trump Tower, où résidait alors le président élu, dans ce qui ressemblait à une tentative avortée de le rencontrer.

Un an plus tard, Marion Maréchal-Le Pen est non seulement invitée aux Etats-Unis, mais accueillie avec les honneurs par les républicains. Dans les esprits militants frontistes, cela induit ceci : Marine Le Pen n’a pas la stature internationale de sa nièce ni ses relations. La première n’est pas capable de gagner une présidentielle, la deuxième peut-être que oui. D’un côté, une femme en disgrâce jusque dans son camp, de l’autre sa nièce à qui on déroule le tapis rouge.