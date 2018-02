Comment les parisiens perçoivent-ils la Russie ? Sputnik est allé une nouvelle fois à la rencontre des parisiens pour savoir si la Russie fait partie de l’Europe et en apprendre davantage sur ce qui, selon ceux interrogés, nous rapproche et sur ce qui nous sépare. Une image légère et sans filtres, parfois caricaturale qui rappelle les difficultés qu’ont les deux pays à se comprendre et à s’apprivoiser :