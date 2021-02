On parle de « saturation hospitalière » à Nice. Or en 2017 le « contrat de retour à l’équilibre financier» a prévu la suppression de 200 lits au CHU de Nice en 4 ans ! La chambre régionale des comptes l’a redit en 2019. Nombreuses manifs en 2020.

…Mais on culpabilise les gens !

