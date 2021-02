Mosquée d’#Ambérieu : @damienAbad est un MENTEUR. Voici la preuve. La publication était bien sur la page officielle Essalam et non Assalam.

Il va perdre son procès et sa carrière politique sera ruinée.

— Damien Rieu (@DamienRieu) February 20, 2021