Le Pen sur Macron : « Je lui tire mon chapeau. Je n’ai jamais vu quelqu’un capable de parler six minutes sans émettre une idée. C’est le vide absolu »

Marine Le Pen, à la sortie du premier débat présidentiel ce lundi, a déclaré qu’elle « tire son chapeau » à Emmanuel Macron. « Je n’ai jamais vu quelqu’un capable de parler cinq ou six minutes de suite sans émettre une seule idée dont on se souvienne », a-t-elle lancé, ajoutant que son discours « est le vide absolu ». « Moi, on m’aime ou on ne m’aime pas, mais on sait ce que je pense et que j’ai la franchise pour défendre mes idées », a-t-elle conclu :