Olivier Faure hué pendant la manifestation des cheminots et des fonctionnaires

Le futur premier secrétaire du Parti socialiste n’a pas reçu un accueil chaleureux ce jeudi à Paris alors qu’il s’était joint au défilé des fonctionnaires et cheminots qui défendent leur statut et un service public de qualité. A la mi-journée vers gare de l’Est à Paris, des manifestants l’ont hué et sifflé. “Personne ne pouvait imaginer un accueil avec tapis rouge”, a reconnu Olivier Faure, en marge de la manifestation :