Des manifestants ont investi les rues de Vienne, le 20 mars 2021, brandissant des drapeaux autrichiens et des pancartes demandant la démission du chancelier Sebastian Kurz. Nombreux étaient ceux qui ne portaient pas de masque et ne respectaient pas “la distanciation sociale”. La police est intervenue pour disperser la manifestation et a interpellé 11 personnes :

Source : RT France