Et vous, comment avez-vous trompé la police et les autorités ce week-end ?

Personnellement, je ne mets jamais le masque dehors alors que c’est obligatoire dans mon département et ma ville, et je ne sors me promener qu’aux heures interdites pour croiser le moins possible de demeurés masqués :

Et voilà, un petit week-end en Normandie en infraction totale avec les directives du gouvernement. #Castex va te faire voir!

➡️#DesobeissanceCivile, tout le monde resquille, tous les commerces ouvrent ! pic.twitter.com/Mqt7lBudtB — Philippe Herlin (@philippeherlin) March 21, 2021

Battons-nous pour rester des Gaulois réfractaires !