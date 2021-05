Au fou ! La maire noire démocrate de Chicago ne parle plus aux journalistes blancs…

Lori Lightfoot, maire démocrate de Chicago, a déclenché une polémique en sélectionnant uniquement des journalistes issus de minorités pour l’interviewer en tête-à-tête à l’occasion du deuxième anniversaire de sa prise de fonction, certains dénonçant un coup médiatique et d’autres une initiative raciste.

Même les tenants de la diversité tiquent…

L’association nationale des journalistes noirs (NABJ) a salué «la sensibilité» de Lori Lightfoot «au manque de diversité parmi celles et ceux qui couvrent les collectivités locales», mais indiqué qu’elle ne pouvait «pas soutenir cette tactique», «du fait de notre engagement en faveur de la diversité en général, de l’égalité et de l’inclusion».

Le journaliste d’origine hispanique Gregory Pratt couvre la mairie pour le Chicago Tribune et faisait partie des reporters retenus par Lori Lightfoot. Il a annoncé, sur Twitter qu’il avait conditionné la tenue de cet entretien à la levée des critères imposés par la maire. Le cabinet de Lori Lightfoot a refusé, et le journaliste a décliné l’interview. «Les politiciens ne choisissent pas qui les couvre», a-t-il tweeté.



La droite dénonce le racisme de Lori Lightfoot

À droite, plusieurs commentateurs ont taxé de racisme la maire de Chicago. L’animateur Tucker Carlson, de la chaîne Fox News à la ligne conservatrice, a comparé, sans ambages, cette décision à la politique de l’Allemagne nazie. «Les Blancs sont disqualifiés parce qu’ils sont blancs, non pas parce qu’ils ont dit, fait ou pensé quoi que ce soit», a lancé l’éditorialiste qui réunit chaque soir plus de 3 millions de téléspectateurs, la meilleure audience de toutes les chaînes d’info en continu. «Lori Lightfoot est un monstre», a-t-il lâché.

Une maire impopulaire et esseulée, qui cherche les coups de com’

«Cela ressemble plus qu’autre chose à une opération de communication d’un élu dans une situation difficile, qui place, en plus, des journalistes de couleur dans une position étrange», a tweeté Astead Herndon, journaliste politique du New York Times. «Mais soyons clairs», a-t-il poursuivi. «Des tas de politiciens ne donnent des interviews qu’à des journalistes blancs. Mais ils ne le disent pas publiquement.»

Selon l’enquête trimestrielle Chicago Index publiée début avril, seulement 16% des personnes interrogées estimaient que Lori Lightfoot faisait un «bon» ou un «excellent» travail à la tête de la ville. L’élue est notamment critiquée pour n’être pas parvenue à faire baisser la criminalité, en particulier le nombre de fusillades, mais aussi pour son bras de fer avec le syndicat des enseignants de la ville qui a entraîné la réouverture tardive des écoles, en mars.

