C’est vrai que les lois liberticides, c’est l’extrême droite :

CGT et Solidaires, Attac et Ligue des droits de l’homme, L’Humanité et Regards, La France Insoumise et le NPA… Plusieurs syndicats, partis, associations et médias appellent à une « journée nationale de manifestation » le 12 juin « pour les libertés et contre l’extrême droite ».