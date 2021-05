Quand la marine française voulait débarquer en Angleterre (Patrick Villiers)

Historien français, Patrick Villiers est le spécialiste de l’action navale de la France sous l’Ancien régime comme en témoigne un superbe ouvrage de 480 pages avec de somptueuses illustrations : “La marine de Louis XVI”. Patrick Villiers nous fait partager sa passion pour cette période méconnue où la marine française rivalise avec les marines anglaise et espagnole. Il détaille plus de 20 frégates et 35 vaisseaux. Il rappelle qu’à l’époque, les batailles navales ne sont jamais déterminantes ou décisives. Toute victoire sur les mers doit être accompagnée d’un enjeu terrestre. Les enjeux sont nombreux dont celui, avorté, d’entreprendre le débarquement en Angleterre. L’historien en explique les raisons :

Source : TV Libertés