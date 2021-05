Vivre débranché. C’est la nouvelle manière branchée qui attire des milliers de citadins, en quête d’authenticité. De l’ouvrier-charpentier au cadre de Wall Street, de plus en plus d’Américains fuient la ville, son bruit et sa modernité trop pesante pour une vie de moine dans la forêt, sans eau ni électricité. Un retour aux sources, un pari contre la modernité et le progrès technologique devenus trop oppressants à leur goût. Ces fans de la famille Pierrafeu seraient 200 000 aux États-Unis :