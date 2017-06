Gloire et décadence de Travis Kalanick, patron d’Uber

Depuis huit ans, Uber a bouleverse le secteur des véhicules avec chauffeurs, autrefois non concurrencé. L’entreprise a connu son lot de polémiques. Dernier coup de théâtre : son fondateur et PDG controversé, Travis Kalanick, accusé d’avoir laissé s’installer une culture d’entreprise sexiste et discriminatoire dans l’entreprise, démissionne. Nous revenons aussi sur la situation de la Colombie. Le processus de désarmement des FARC arrive à son terme. Les anciens combattants s’attèlent désormais à construire leurs nouveaux foyers. Enfin, des enfants de moins de quatre ans, en prison… C’est une réalité en Argentine. Des bambins sont élevés par leurs mères condamnées :