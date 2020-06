Melius, la société qui se cache derrière les promesses de fortune des traders des réseaux sociaux

Nouvelle coqueluche des réseaux sociaux, J.P vous veut du bien et souhaite vous faire gagner beaucoup d’argent. Dans ses vidéos, ce “jeune entrepreneur” toujours vêtu de costumes cintrés et posant aux côtés de voitures de luxe, demande à ses followers de le contacter par mail pour devenir comme lui et mener une vie de riche. Mais en suivant ses indications, une autre réalité se présente. Celle de Melius et du marketing relationnel. Cette entreprise immatriculée à Dubaï s’est spécialisée dans le trading et les crypto-monnaies et recrute des jeunes prêts à payer des sommes importantes pour devenir les ambassadeurs d’un business qui flirte souvent avec l’illégalité :