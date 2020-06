Pendant ce temps on a un monsieur Kabyle qui croit au contrôle aux faciès mais qui n'est pas contrôlé, et un noir qui n'a jamais été contrôlé en 20 ans ! L'argument du "look" est très bon… On contrôle davantage pour le look que pour la couleur de peau ! pic.twitter.com/CyLUhvBdnk

— ㅤツ (@lmJustADreamer_) June 21, 2020