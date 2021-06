Incapable de les séduire, la fade Marine Le Pen gronde ses électeurs…

La normalisation conduit au désastre, résume Marianne :

Marine Le Pen en a été réduite à engueuler ses électeurs : « Dimanche prochain, déplacez-vous et votez ! » Il faut dire que ce résultat la place dans une position délicate, en la privant de dynamique électorale lors de ce premier tour, et sans doute d’une victoire régionale inédite dimanche prochain. Mais cette élection a aussi, pour Marine Le Pen, une signification plus profonde : les électeurs lassés ou en colère contre la classe politique préfèrent se réfugier dans l’abstention plutôt que se tourner vers elle. Comme si le vote anti-système ne fonctionnait plus. Comme si le RN était devenu un parti comme les autres : un parti pour lequel on ne vote pas.