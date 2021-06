Paul Sugy : Le précipice antispéciste (ENTRETIEN)

Le mouvement antispéciste est aujourd’hui mondial. Prenant parti des bons sentiments des populations occidentales pour les animaux, l’idéologie antispéciste propage une vision du monde où les frontières morales et philosophiques entre l’homme et l’animal sont effacées, remettant en question toute l’anthropologie humaine et l’organisation de nos sociétés. Qui sont les penseurs de ce courant, quels sont leurs incohérences et leurs mensonges, entretien avec Paul Sugy, journaliste et auteur de “L’Extinction de l’homme : Le projet fou des antispécistes”.

00:00 : Introduction

00:53 : Ce qu’est le mouvement antispéciste

04:42 : Les grands axes de la doctrine antispéciste

07:53 : Quelle distinction morale entre homme et animal ?

12:30 : L’antispéciste : nouvelle hydre matérialiste ?

14:50 : Le principe moral absolu de la souffrance

19:40 : L’utopie “Zoopolis”

25:50 : Mettre fin à la prédation dans le monde animal ?

28:05 : L’antispécisme ne se veut pas écologiste

32:17 : L’œil du pro : décryptage d’apparitions médiatiques antispécistes