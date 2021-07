POURQUOI PANIQUER DEVANT DELTA ET QUE SONT CES CAS DONT ON NOUS ACCABLE ?





Panique à bord. Si l’on en croit Macron, Castex, Véran et des dizaines de députés tous plus alarmistes ou plus complotistes les uns que les autres, les vacances des Français sont foutues. Le variant Delta, dernière trouvaille de la Covid, fait des ravages…



Moi, je veux bien, mais allez donc sur le site de Santé Publique France pour constater que la trouille que veulent nous inculquer nos dirigeants n’a pas vraiment de raison d’être. Quand Jean Castex de son air sinistre de clerc de notaire nous annonce que seule la vaccination nous fera éviter la catastrophe,la quarantaine, le port du masque redevenu obligatoire dans les rues de plusieurs départements, le couvre feu pour les terrasses a partir de 23 heures, pass-sanitaire obligatoire, il se base sur des chiffres certes en augmentation, mais pas aussi exponentielle que Gabriel Attal veut bien nous le laisser croire.



Le 6 novembre 2020, il y avait 66.000 cas confirmés. Le 31 mars 2021,59.000.Le 25 juin 2021 1578. Le 21 juillet, 21.000. Mais ce ne sont que des cas. Ces cas ne sont pas malades. Ils ont une forme de Covid qui restera anodin, parfois plus grave, et qui rarement vous conduira à l’hôpital pour une surveillance, et encore plus rarement en réanimation.



Pour réduire nos libertés, le gouvernement a choisi la référence à ces cas. Or, on apprend que sur les sept derniers jours, le taux de positivité n’est que de 2,7%. Ce qui pourrait se traduire par un taux d’ hospitalisations très faible. D’autant plus que selon Wikipedia qui se base sur un tas d’études scientifiques et de chiffres « La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ».



Alors ce coronavirus serait-il une simple grippe dont vous me direz qu’il a déjà tué 111.576 Français pour la plupart très âgés ou avec un fort comorbidité ? Des décès dont la cause principale serait la Covid, mais pas que.



Comme dans toutes maladies, certains cas finiront hospitalisés ou pire encore. Et hospitalisés si des places se libèrent. A l’heure où 1800 lits sont été supprimés au premier trimestre ? Ce qui, par exemple, a pousser le personnel du service de réanimation de l’Hôpital Saint-Louis de La Rochelle de se mettre en grève, lançant ainsi un sérieux avertissement au ministre de la Santé qui n’en fait qu’à sa tête et qui leur répondra, bien évidemment, de son ton supérieur que s’il agit ainsi, c ‘est qu’il a toutes les bonnes raisons de le faire.



Alors, pourquoi paniquer, une fois de plus les Français avec ce variant Delta et les menacer de nouvelles sanctions. Pourquoi ? Parce que tout simplement le pouvoir est faible et craint que la Covid n’entraîne, dans huit mois, un rejet politique. Si ce gouvernement laissait faire Delta agir dans une France désormais largement vaccinée, si ce gouvernement prenait une mesure forte pour vacciner les trois millions de Français à haut risque dont la comorbidité pourrait les conduire à l’hôpital ; si ce gouvernement arrêtait par médias interposés de considérer qu’il n’y a que la Covid à craindre, la France pourrait respirer comme elle le fit encore début juillet.



Je sens que cet édito va me faire un tas d’ennemis..



Floris de Bonneville