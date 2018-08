« Contre toute attente, Donald Trump devrait achever son mandat sans peine »

L’essayiste militant Guy Sorman est dépité et explique pourquoi dans L’Immonde :

Dans les années 1980, Ronald Reagan fut surnommé « le président Teflon », parce qu’en dépit de ses cafouillages et de quelques scandales, rien ne semblait l’atteindre, tout glissait sur sa popularité. Trump serait-il fait du même alliage ?

Tout, en apparence, l’incrimine : ses gesticulations militaristes, ses insultes contre les Noirs, les femmes, les immigrés, les journalistes, son attitude incohérente lors des sommets de chefs d’Etat, son mépris de la justice, ses collusions financières, sa relation étrange avec Poutine. Eh bien, un tiers des Américains, ceux qui l’ont élu, sont inébranlables dans leur soutien : un tiers, ce n’est pas une majorité, mais comme le tiers est acquis et l’opposition dispersée, Trump est difficile à détrôner.

Le rêve d’un impeachment s’évapore ; il n’existe pas de chef d’accusation suffisant pour démettre le président

Il faut envisager que c’est en raison même de ses incartades qu’il reste populaire : à l’encontre des prévisions – ou espérances –, il n’est pas devenu un président ordinaire. Il reste, jusqu’à la caricature, le tribun populiste qu’il fut comme candidat.

Le soir de son élection, il incarnait la « revanche du mâle blanc » contre les minorités culturelles, contre les féministes, contre les progressistes, contre les mondialistes : il n’a pas varié d’un iota, imperméable au monde réel, désinformé par Fox News, sa seule source de renseignement sur le monde. Ses électeurs, désormais constitués en fan-club, toujours plus enthousiastes, adorent les frasques de leur chef : le président parle comme eux et pense comme eux, racisme inclus. Ce langage est la clé de son succès.

Qui plus est, le reste du monde est si désorienté par le non-conformisme de Trump, ses mensonges et ses coups de gueule que les gouvernements occidentaux et autres en restent tétanisés : depuis un an et demi, tous balancent entre les tentatives d’amadouer le monstre – en vain – et leur incapacité…