Fronde anti-pass sanitaire : « On peut s’interroger sur les chiffres du ministère de l’Intérieur »

Fronde anti-pass sanitaire : « On peut s’interroger sur les chiffres du ministère de l’Intérieur »

Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, et Loïc Bonnet, président de l’association des théâtres privés en régions, reviennent sur la mobilisation de ce samedi 21 août et les conséquences de la mise en place du pass sanitaire dans certains lieux accueillant du public. Les chiffres annoncés par le ministère de l’Intérieur ont été remis en question par plusieurs collectifs qui estiment le nombre de manifestants sous-évalué par l’exécutif :

Source : RT France