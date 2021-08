Donc selon @Midilibre je « me suis invité à la tribune » de…ma propre manifestation ! 🤦 Mais regardez moi le niveau de désinformation de cette presse qui ne bosse pas et qui ment ! Affligeant ! ⤵️

(Pour info on fait des manifs depuis 40 semaines consécutives) pic.twitter.com/IIToak3j7c

— Florian Philippot (@f_philippot) August 21, 2021