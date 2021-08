A partir de la semaine prochaine, il va falloir déconcentrer l’action et transformer les centaines de cortèges en milliers de points de blocage temporaires et mouvants des axes routiers, des carrefours, des usines, des accès d’aéroports, etc. Laissons rentrer tout le monde avant.

— Laurent Ozon (@LaurentOzon) August 21, 2021