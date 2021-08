À Besançon , salariés et gérant du restaurant “Le Tandem” ont décidé de ne pas ouvrir samedi 21 août leur établissement pour protester contre le pass sanitaire et le contrôle des clients. Un mouvement de grève isolé dans notre région même si dans d’autres villes de France des restaurateurs commencent à se mobiliser. Au Tandem qui emploie 10 personnes, on estime que la mise en place du pass a déjà fait fuir une partie de la clientèle de ce restaurant qui se veut militant et alternatif :