Un think tank de gauche a mené une enquête auprès de 90 migrants d'Europe de l'Est dans une petite ville anglaise. Résultat : parmi ceux résidant au Royaume-Uni depuis plus de 10 ans, 75% avaient encore besoin d'un traducteur pour répondre à l'enquête. https://t.co/F4FrZKUqip pic.twitter.com/WgelGrWuuW

