États-Unis : Fox News première chaîne du pays entre 20h et 23h

Fair and Balanced, Fox News n’a jamais été aussi regardée que ces derniers mois. Depuis longtemps classée parmi les premières du cable (au coude à coude avec la sportive ESPN), la voici qui bat les grands networks pourtant proposés dans plus de foyers et aux programmes plus variés (ABC, NBC, CBS…) en prime time. En soirée, elle attire en moyenne 3,6 millions de téléspectateurs chaque soir, loin devant sa concurrente de gauche MSNBC (2,2 millions) ou encore CNN. Les trois shows (émissions) les plus regardés aux USA sont proposés par Fox News : Hannity (4,7 millions de téléspectateurs), Tucker Carlson Tonight (4,4 millions) et Top Five (3,4 millions). Good job!