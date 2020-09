Il est temps de changer de régime…. visiblement la démocratie dite "représentative" ne fait plus recette….#Ric #MandatsImperatifs scrutin uninominal à un tour. Démocratie directe. Subsidiarité et décentralisation réelle (retour aux petites communes et régions historiques). https://t.co/Qx6CxTSd9a

— Barbara Mazières (@BarbaraMazieres) September 21, 2020