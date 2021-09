Marine Le Pen : -10 points depuis juin ; Eric Zemmour : +11 points

La campagne de deuxième tour préparée par Philippe Olivier et Cie est un désastre et cela ne va pas changer, la direction du parti avait averti après les régionales que la stratégie resterait la même. Préparez le pop corn, à ce train-là Eric Zemmour dépassera le candidat LR dans un mois et Marine Le Pen dans moins de deux mois, provoquant dans ces deux partis (déjà) en crise une fuite des cadres, des militants et des élus :

Sondages Louis Harris :

La chute de #MLP débute en juin

La descente de #XavierBertrand commence à partir de juillet .

L’arrivée de #Zemmour peut accélérer le processus. Vers une chabanisation de #Marine ? Et une balladurisation de Bertrand? Le match est lancé ! pic.twitter.com/TmBbyWzbmZ — Jean-Yves Le Gallou (@jylgallou) September 21, 2021