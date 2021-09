Pourquoi “vacciner” contre le Covid les enfants est criminel

1/n Autant je n'adhère pas à la thèse selon laquelle les vaccins tueraient actuellement plus de personnes qu'elles ne protégeraient d'un décès dû au Covid, autant je pense que cette possibilité est à envisager très sérieusement pour la vaccination des enfants. — Claudina MICHAL-TEITELBAUM (@MartinFierro769) September 21, 2021

2/n Pourquoi? Car très peu d'enfants meurent du Covid. En France, 10 enfants de 0 à 9 ans sont décédés jusqu'ici et 13 enfants de 10 à 19 ans. Cela représente un pour plusieurs centaines de milliers d'infectés. — Claudina MICHAL-TEITELBAUM (@MartinFierro769) September 21, 2021

3/n Et encore, le rôle causal du Covid reste à établir pour la majorité de ces enfants porteurs d'autres pathologies graves. — Claudina MICHAL-TEITELBAUM (@MartinFierro769) September 21, 2021

4/n Il est donc tout à fait possible que le vaccin tue plus d'enfants et tue aussi d'autres enfants que ceux qui présentent un risque de décès pour le Covid. — Claudina MICHAL-TEITELBAUM (@MartinFierro769) September 21, 2021

5/n On constate , avec les myocardites des adolescents et jeunes adultes, que sont touchés des sujets qui ne sont pas à risque pour le Covid. — Claudina MICHAL-TEITELBAUM (@MartinFierro769) September 21, 2021

6/n On constate aussi, c'est une constante, que les médecins ne repèrent pas bien le rapport de cause à effet entre un médicament et un vaccin et un effet indésirable et que, de plus, ils sont réticents à déclarer qd il s'agit d'effets indésirables dus aux vaccins Covid. — Claudina MICHAL-TEITELBAUM (@MartinFierro769) September 21, 2021