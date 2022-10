Affaire Lola, blocages, effondrement : dernières crises avant l’Apocalypse ? (Jean-Baptiste Giraud)

L’affaire Lola, symptomatique de l’insécurité aggravée qui traverse la société française, les pénuries de gazs et d’essence dans le contexte de guerre entre l’Ukraine et la Russie, la raréfaction des hydrocarbures, les défauts de maintenance de nos centrales nucléaires, comment la France peut-elle se relever face au plus grand défi de notre temps : le défit énergétique. Entretien avec Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d’économie matin et auteur avec l’économiste et mathématicien Jacques Bichot, de “Dernière crise avant l’Apocalypse” aux éditions Ring :

Source : VA+