Un pompier dénonce les violences : « Mes collègues reçoivent des cocktails Molotov »

Rémy Chabbouh, pompier professionnel depuis 27 ans, dénonce les violences gratuites, appelle à la grève, et réclame des caméras pour dissuader et prouver leur bonne foi lorsqu’ils subissent des insultes ou des violences : « Dans la soirée d’Halloween mes collègues qui œuvrent en zone sensible ont été pris dans un guet apens : jets de pierres, pavés et cocktails Molotov. On en a ras le casque. »

Source : RMC, 21 novembre 2017, 8h14