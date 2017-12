Retour sur la crise de régime qui secoue le Brésil, crise qui radicalise un peu plus chaque jour les nostalgiques de la dictature. Ce qui n’était, il y a encore un an, qu’une crainte des bobos et autres droitdelhommistes, se précise. Les militaires et les partisans de la manière forte donnent des coups de menton. A 10 mois d’un scrutin présidentiel, la rue conchie ses élites et inquiète Canal Plus :