Marine Le Pen : “Je ne sers à rien”

Le député apparenté FN Gilbert Collard, très en verve, a jugé sévèrement la qualité de la vie parlementaire. Selon lui, il n’y a plus de débat à l’Assemblée nationale. Quant à Marine Le Pen, elle jugerait sa présence inutile.

« Au Parlement aujourd’hui, la vie est terne. On s’y emmerde » : le député apparenté Front national (FN) Gilbert Collard n’y est pas allé par quatre chemins pour définir la vie parlementaire sur les ondes de Sud Radio le 22 décembre.

Une vie parlementaire qui n’existe tout simplement plus selon lui, parce qu’« il n’y a plus de débat ». « Il y a une chorale, la chorale Macron qui applaudit quand il faut applaudir, qui ânonne des textes qu’on lui écrit, avec un président ectoplasmique, étonnant, [François] de Rugy », a déploré le député du Gard avec sa verve habituelle.

« Tout est répétitif, Macron a réussi à hypnotiser la démocratie », a-t-il finalement conclu.

Quelques jours plus tôt, c’est Marine Le Pen qui exprimait sa lassitude. « Je ne sers à rien, mais si je n’y vais pas, on va me le reprocher », aurait confié la présidente du FN, selon Le Canard enchaîné. Cette dernière affiche néanmoins un taux de présence élevé dans l’hémicycle. Mais la position très minoritaire du FN, qui ne dispose pas de groupe au palais Bourbon, ne lui permet pas de participer aussi activement qu’elle le désirerait aux débats et aux activités parlementaires.

Depuis plusieurs jours, le blues des députés fait l’objet de nombreux témoignages. François-Michel Lambert, député La République en marche (LREM) des Bouches-du-Rhône, a expliqué le 20 décembre dans L’Opinion que plusieurs députés de la majorité présidentielle se plaignent régulièrement de leur nouvelle vie politique, dont ils jugent le rythme trop intense, au point d’affecter durement leur vie privée.

